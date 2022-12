Namur accueillera le championnat d’Europe Xterra en juin prochain

Après les championnats du monde de cyclocross il y a quelques semaines, la ville de Namur vient d’annoncer la venue sur son territoire du championnat européen amateur et professionnel Xterra en juin prochain. L’épreuve alors lieu sur le site de la Citadelle le week-end du 10 et 11 juin. Nouveauté cette année, l’organisation d’un short track le dimanche. Il s’agit d’une course encore plus intense puisque les différentes épreuves adaptées se passent dans un laps de temps de 40 minutes seulement.

Pour les non initiés, Xterra c’est le nom d’une série de compétitions de cross triathlon appartenant à la société privée Team Unlimited. Celle-ci organise un circuit de cinq compétitions internationales et qualificatives pour la finale du " championnat du monde de Xterra " qui se déroulera cette année en Italie. La course consiste à enchaîner trois épreuves sur des distances sensiblement équivalentes au triathlon classique, avec un kilomètre et demi de nage en eaux vives, 30 kilomètres de VTT et 10 kilomètres de trail.

1500 athlètes élites et amateurs sont attendus en Belgique l'année prochaine. Des sportifs qu’il faudra loger et nourrir. Selon les calculs des organisateurs et de la Ville de Namur, les retombées pour la région sont évaluées entre un million et un million et demi d’euros.