Namur accueille un congrès international sur le bien-être des vaches laitières

Des délégations venues de toute l'Europe et même d'Amérique du Nord vont passer trois jours à Namur, jusqu'à vendredi. La capitale wallonne a en effet été choisie comme ville-hôte pour accueillir le Dair'Innov Congress, autrement dit le Congrès de l'innovation dans le secteur du lait.

Des éleveurs vont donc y participer mais aussi des scientifiques. Ils viendront présenter toute une série d'innovations pour améliorer la qualité de vie et le bien-être des vaches laitières. Des innovations qui concernent aussi bien les infrastructures pour loger les animaux que des capteurs pour évaluer leur état de santé, par exemple.

Il faut dire que le secteur redouble d'efforts pour tenter de casser certains préjugés et montrer qu'il est à l'écoute des préoccupations de la société. "Effectivement, il y a aussi une prise de conscience au niveau du grand public ; il y a aussi le fait qu’on nous reproche des choses alors qu’on traite assez bien les animaux en Wallonie mais on ne s’en rend pas compte car il y a quand même des images choquantes qui sortent. Bien sûr que la maltraitance existe, mais c’est vraiment loin d’être la norme ! C’est cet aspect-là qu’on veut montrer", nous a répondu Julie Leblois, de l'AWE l'association wallonne de l'élevage.

De plus, poursuit notre interlocutrice, "ce congrès est aussi l’occasion de montrer le nombre de recherches qu’il y a autour du bien-être animal et le fait qu’on cherche toujours à être meilleur. C’est vraiment ça, l’idée ! Je pense que les agriculteurs sont tout à fait dans la même logique. C’est important de le dire : ils veulent faire en sorte que leur métier soit revalorisé et qu’on voit qu’ils travaillent correctement."