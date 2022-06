Namur accueille la première édition du festival Na!Frica

Namur accueille dès ce vendredi et jusqu’à dimanche le festival Na!Frica consacré à la musique africaine et plus globalement aux arts africains.

Au programme : des concerts, des conférences, des films mais aussi des ateliers gratuits consacrés aux percussions et au chant. L’évènement se déroule au Grand Manège et au Delta. Jean-Marie Marchal du Centre d'Art vocal et de Musique ancienne de Namur et co-organisateur du festival était l’invité de Serge Otthiers et Pierre Joye dans l'émission Namur Matin sur Vivacité.