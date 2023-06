Namur : à la demande de la population, la Ville crée un marché à Bomel

La première édition du marché de Bomel avait lieu ce mercredi sur la place des abattoirs. Ce marché, qui ouvrira tous les mercredis entre 15h et 19h, devient ainsi le huitième marché existant sur le territoire namurois. Un projet qui peut sembler un rien anachronique, mais qui était voulu par la population locale.

"Nous étions souvent interpellés par la population par rapport à un manque de commerces de proximité", explique le président du comité de quartier de Bomel, Pierre de Saint-Georges. "Nous avons réalisé une enquête auprès de 300 personnes, et il ressortait que le marché était une solution". Le comité a ainsi convaincu la Ville d’ouvrir six places à destination d’ambulants sur la place des abattoirs, tous les mercredis après-midi.

Ce marché a cependant démarré de manière modeste, puisqu’un seul ambulant, vendeur de fruits et légumes, a jusqu’à présent répondu à l’appel. Il semblerait en effet que le créneau du mercredi après-midi, voulu par la population, ne soit pas le plus attractif pour les professionnels. La Ville et le comité de quartier pensent cependant qu’une dynamique positive pourrait attirer rapidement d’autres vendeurs. Une évaluation du projet aura lieu d’ici la fin de l’année.