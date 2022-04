D’octobre à décembre, 27 porteurs de projets ont soumis leur candidature. "Les citoyens sont en demande : ils souhaitent davantage d’implications dans le social, la vie de quartier et l’environnement. Et puis ils ont envie d’agir eux-mêmes, de réfléchir à des projets innovants qui correspondent à leur réalité." affirme l’échevine. Parmi ces idées novatrices, 21 ont été jugées recevables et réalisables par les services techniques de la Ville. André, porteur de l’un de ces projets, est conquis : "C’est formidable ! La Ville nous permet de nous exprimer et nous donne les moyens de réaliser nos projets. On n’a rien à perdre, alors autant se lancer."