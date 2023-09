Nalinnes : la direction d’une école fait appel à la police pour maîtriser un enfant de 9 ans, choquée la maman a filmé la scène

Un enfant de 9 ans a été maîtrisé et maintenu au sol par la police mardi après-midi au sein d’une école primaire d’enseignement spécialisé de Nalinnes, a indiqué mercredi soir la zone de police Germinalt intervenue sur place confirmant une information de Sudinfo. Un procès-verbal a été rédigé pour le procureur du Roi de Charleroi.

Une équipe de la zone de police Germinalt a été requise par la direction de l’école primaire d’enseignement spécialisé de la Rue des Boutis à Ham-sur-Heure-Nalinnes mardi après-midi pour calmer Mathis, un enfant de 9 ans qui se montrait difficile. La scène, filmée par la mère du mineur, montre un policier occupé à maîtriser l’enfant au sol. "La direction l’a maîtrisé dans un premier temps, avant de faire appel à nos services. Nous n’entrons pas dans les écoles comme ça. L’enfant était difficile et la mère ne répondait pas aux appels de l’établissement scolaire", a indiqué Alain Bal, chef de corps de la zone de police Germinalt.

Nous avons recueilli les récits de la responsable de l'établissement scolaire ainsi que celui de la maman de l'enfant concerné.

La version de l’école

Nous avons rencontré ce jeudi matin Maïté Milauvre, la directrice f.f. de l’école spécialisée pour lui demander sa version des faits qui se sont déroulés dans l’enceinte de l'établissement dont elle a la responsabilité "Durant la récréation de midi, entre 13h15 et 13h45, il y a eu une altercation entre deux enfants. Les surveillantes, mes collègues qui étaient au nombre de trois, sont intervenues et ont séparé les deux enfants".

Quand notre journaliste demande à la directrice de préciser la raison pour laquelle elle a fait appel à la Police, madame Milauvre indique "Cela a été l’ultime recours, la dernière solution que j’ai pu trouver étant donné l’escalade et la montée en puissance du comportement de l’élève. Avant cela, il a tenté de fuir, de quitter l’école en escaladant les différents portails. Il a également grimpé sur un arbre pour tenter de fuir, il a erré dans les couloirs, il a tenté de détruire le matériel, de frapper le personnel qui le suivait pour éviter qu’il se mette en danger, ce qu’il a fait malgré tout. Il a mis en danger les autres membres du personnel ainsi que les enfants, nous sommes intervenues à plusieurs, l’éducatrice, la psychologue de l’établissement, la coordinatrice pédagogique et moi-même, même un ouvrier de l’école est venu nous aider pour maîtriser le comportement de cet enfant qui était ingérable, nous avons donc décidé d’appeler la police après avoir à de multiples reprises tenté de contacter la maman de l’enfant, sans succès. Raison pour laquelle, la seule solution a été pour nous de nous adresser à la Police". (Ecoutez également les propos de la directrice f.f. dans l'interview-audio ci-dessous)

Selon nos confrères de Sudinfo, une plainte a été déposée par la mère. Interrogée sur ce fait ce jeudi après-midi, la maman de Mathis, Rita Nkatbayang, dément ce fait "Pour la plainte, je verrai avec ma famille", nous a-t-elle déclaré, nous assurant que, pour le moment, aucune plainte n'avait été déposée.

La version de la maman de Mathis

La mère de Mathis décrit la scène qu’elle découvre à son arrivée à l’école "Mathis est par terre, au sol, le policier est sur lui. Je tremblais. Je demande à la Police si je peux prendre une photo, si je peux filmer. Ils m’ont répondu, vous faites ce que vous voulez, vous prenez des photos ou des vidéos. Je n’arrivais pas à réaliser ce que je voyais, je n’arrivais pas à le croire. Quand j’ai demandé à la directrice ce qui s’était passé, elle me dit votre fils s’est fait traiter de sale noir et (de) chocolat gratiné, ce qui l’a mis en colère. En un semaine, c’est la troisième fois qu’il se fait traiter de sale nègre, vous comprenez que cela peut être ça" (L’origine de sa colère ndlr). "Je veux juste que justice soit rendue pour mon fils". (Ecoutez les propos de la maman de l'enfant dans l'interview-audio ci-dessus).

Des poursuites contre cette dernière ne sont pas exclues par la zone de police. "Un procès-verbal a été rédigé pour le procureur du roi de Charleroi. La maman du mineur a décidé de filmer la scène et de faire ce qu’on appelle du bashing alors que les policiers ont simplement fait leur travail et fait un maximum pour préserver la sécurité tant de la direction à l’origine de l’appel que de l’enfant. Avec cette vidéo, on risque fort d’attaquer les policiers, mais il faudra aussi que la maman assume ses responsabilités. On expliquera notamment qu’il y a eu des appels et qu’elle n’est pas intervenue immédiatement […]. Si nos collègues sont attaqués, nous les défendrons", a confirmé le chef de corps.

La réaction du Parquet

Contacté par la rédaction de la RTBF jeudi matin, le parquet de Charleroi n'avait alors pas voulu s'exprimer. Jeudi après-midi, le parquet de Charleroi a confirmé l'ouverture d'un procès-verbal pour indiscipline à la suite du comportement de l'enfant en précisant "C'est un comportement assez problématique et cela risque probablement d'être renvoyé devant les services d'aide à la jeunesse pour éventuellement prendre en charge l'enfant et son comportement".