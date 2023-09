Fille d’une maman danseuse de revue et d’un papa chanteur, on peut dire que Nala a grandi dans un milieu artistique dont elle a rapidement attrapé le virus. Elle a passé une grande partie de son enfance dans les coulisses à admirer les différents spectacles auxquels ses parents participaient.

Aujourd’hui, à 14 ans, c’est elle qui est sur scène, notamment dans différentes comédies musicales. Une discipline qui reprend ses trois grandes passions : le chant, la danse et le théâtre.

Amatrice de chansons à texte, qu’elle peut interpréter à sa façon et grâce auxquelles elle peut transmettre des émotions, Nala a choisi le titre de Michel Legrand "Les moulins de mon cœur" pour son blind d’aujourd’hui.

Un choix qui s’est avéré gagnant puisque Matthew Irons et Alice on the Roof se sont retournés. La jeune liégeoise a finalement décidé de choisir Alice pour son côté plus "déjanté et original".