Nala a 14 ans, elle a grandi dans une famille passionnée de spectacles et de comédies musicales. Son papa est chanteur et fait partie d’une troupe de théâtre ; sa maman, quant à elle, était danseuse de revue. Elle rêve de se rendre à New-York et de devenir une star de Broadway, afin d’allier ses trois passions : la danse, le théâtre et le chant.

Lors des Blind Auditions, elle a interprété "Les moulins de mon cœur" de Michel Legrand. Son incroyable interprétation a convaincu Alice on the Roof mais aussi Matthew Irons. Nala a finalement décidé d’intégrer la Team Alice.