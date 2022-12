Naissance de Jésus, sapin, Père Noël : tout ce que vous pensiez savoir sur Noël, et qui est faux

Jésus est-il né le 25 décembre ? Coca-Cola a-t-il fait rougir le père Noël pour sa publicité ? Le sapin est-il vraiment un symbole chrétien ? A-t-on vraiment abandonné les appellations "marché de Noël" et vacances de Noël pour faire plaisir aux musulmans ? Il circule autour de cette fête beaucoup de croyances, et c’est bien normal, mais aussi de nombreuses fake news : on a fait pour vous le tour des rumeurs et contre-vérités et tenté de démêler le vrai du faux dans un grand "débunking" de Noël…

1°) Jésus est né le 25 décembre : FAUX