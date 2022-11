Nairo Quintana persuadé de rouler en World Tour en 2023 : "Je serai là dans les grandes courses"

Il a, d’ailleurs, refusé la main tendue par le Team Medellin EMP, formation de 3e division, qui lui avait proposé un contrat. Certainement parce qu’il voit plus grand et qu’il espère toujours trouver une place dans une meilleure équipe.



"Je serai en World Tour. Je vais continuer à courir dur, j’avance. L’idée est de rester motivé pour gagner des courses et représenter mon pays", dans une interview accordée à l’agence EFE.



Un retour chez Movistar où il a roulé entre 2012 et 2019 est, par exemple, évoqué. "Cela pourrait être une des options. La vérité est que j’ai une bonne relation avec eux. Nous avons connu huit années de succès et pourquoi pas revenir ? Mais nous continuons à explorer toutes les options". Le hic c’est que l’effectif de l’équipe espagnole affiche déjà… complet avec 30 coureurs sous contrat.



Il ne reste d’ailleurs pas beaucoup de places disponibles dans l’élite du cyclisme. Mais il pourrait – comme il l’a fait avec Arkéa – évoluer dans une équipe qui dispute les plus grandes courses du calendrier. "Je serai là dans les grandes courses. L’année prochaine, vous verrez certainement Nairo Quintana participer à l’une de vos courses préférées", affirme le grimpeur de Cómbita avec aplomb et certitude.