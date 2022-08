Nairo Quintana nie avoir pris du tramadol et rassure ses fans : "Je serai au départ du Tour d'Espagne"

Plus tôt dans la journée, l'UCI avait publié un communiqué annonçant la disqualification de Quintana du Tour de France. "Les analyses de deux échantillons de sang séché fournis par le coureur les 8 et 13 juillet lors du Tour de France 2022 ont révélé la présence de tramadol et de ses deux principaux métabolites. Conformément au Règlement Médical de l'UCI, le coureur est disqualifié du Tour de France 2022."

Dans son communiqué, l'UCI précise qu'il s'agit de la première infraction du Colombien, qui n'est donc "pas déclaré inéligible et peut donc prendre part à des compétitions".

La 77ème édition de la Vuelta débute ce vendredi. Les cinq premières étapes seront à suivre sur La Une, Tipik et Auvio.