Nairo Quintana disqualifié du Tour de France pour usage de tramadol

Quintana est donc effacé du classement général du Tour de France, dont il avait pris la sixième position. Il dispose de dix jours pour faire appel de cette décision devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

La participation du Colombien à la Vuelta dès ce vendredi n'est par contre pas remise en cause. Comme le précise l'UCI, il s'agit de sa première infraction, et le coureur d'Arkéa-Samsic n'est donc "pas déclaré inéligible et peut donc prendre part à des compétitions".