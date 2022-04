Nainggolan : "J’ai dit à Lukaku qu’il avait fait un mauvais choix"

A 33 ans, Radja Nainngolan s’apprête à disputer les premiers playoffs de sa carrière. Avant de se lancer dans cette aventure avec l’Antwerp, le médian belge a accordé une interview à nos confrères de la DH.

Interrogé sur de multiples thèmes, il a entre-autre évoqué ses contacts réguliers avec ses anciens équipiers chez les Diables rouges. Avec Romelu Lukaku notamment à qui il n’a pas hésité à donner son point de vue concernant son transfert à Chelsea (NDLR : les deux hommes ont aussi joué ensemble à l’Inter).

"Je lui ai dit qu’il a fait le mauvais choix en quittant l’Inter. Il y était le roi. Il était peut-être le meilleur attaquant au monde. Mais il n’a pas pu dire non au club de son cœur. C’est la troisième fois qu’il va à Chelsea, c’est la troisième fois que ça ne marche pas. Il dit que l’équipe était construite en fonction de lui, mais que le système ne fonctionnait pas. Donc, le coach a opté pour d’autres joueurs, plus petits de taille, qui courent beaucoup. Et les résultats ont suivi", a raconté Nainggolan.

L’ancien international belge a également déclaré que le système des playoffs n’était "pas très honnête" et que le premier de la phase classique méritait le titre. "Mais comme tout est à refaire, je mise sur Bruges" a affirmé l’Anversois qui dit n’avoir "aucun regret" d’être revenu en Belgique.