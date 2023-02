Naïm Mojahed, la pépite belge du jiu-jitsu brésilien

Le Nivellois a le statut est sportif de haut niveau de l’ADEPS, mais il n’a pas de contrat et donc pas de salaire. Il fait des études d’éducation physique à Nivelles, il s’entraîne à Bruxelles et a un job d’étudiant pour pouvoir financer sa passion. Et malgré les difficultés pour tout combiner, il reste toujours positif : "Franchement, je crois que je tiens ça de ma mère. Elle a toujours été positive, même dans les pires moments. Malgré le fait que ce soit difficile financièrement, que l’organisation est compliquée rapport à l’école et les entraînements, il faut rester positif. Il y a des gens qui vivent des situations vraiment pires. Moi, j’ai quand même la chance de voyager dans le monde, de faire un sport que j’aime, d’aller à l’école. Je vois toujours le positif".