Nagui : "On a voulu que 'L'école de la vie' soit comme la vie : on sourit, on pleure, on a la chair de poule"

Émotions et jeune casting

Toujours aussi émouvant que la première saison, ce nouveau chapitre est nuancé par une dose d'humour. "C'est un point sur lequel on a travaillé, explique Nagui. La saison 1 était peut-être trop émotive par moment. On a voulu que 'L'école de la vie' soit comme la vie : parfois on sourit, parfois on pleure, parfois on a la chair de poule".

Pour nous transmettre toutes ces émotions, il y a bien sûr Julie de Bona, entourée de la même petite "troupe" de professeurs qu'en saison 1, des invité·es de choix comme Patrick Chesnais, mais aussi (et surtout) un panel de jeunes comédiens·iennes remarquables et bouleversants de justesse. "Les directrices de casting ont fait un travail formidable. Les rôles étaient écrits et pendant les castings, chaque jeune a joué deux scènes. C'est sur cette base que les rôles ont été distribués. On a donc eu des 'rôles de mecs' qui ont été attribués à des filles par exemple".