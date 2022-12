Nagui dévoile l'animateur qui pourrait le remplacer dans N'oubliez pas les paroles

Nagui va fêter les 15 ans de son jeu musical "N'oubliez pas les paroles". C'est assez rare de voir une telle longévité pour un programme télé de nos jours.

Dans un entretien accordé à Puremédias, l'animateur révèle qu'il ne pensait pas que son karaoké allait durer aussi longtemps : "Je n'imaginais pas le jour de ma naissance une telle longévité de ma vie non plus (rires). "Taratata" va fêter ses 30 ans, "Les paroles" vont fêter leurs 15 ans et la radio ("La bande originale" sur France Inter, ndlr) va bientôt fêter ses dix ans. Quand on fait un métier qui est basé sur l'amour et l'audience du public, cela implique de la fragilité. J'ai fait suffisamment d'émissions qui se sont arrêtées au bout d'un numéro pour comprendre la chance que j'ai d'avoir une émission qui dure et avec autant de succès."

Nagui dévoile également le nom de son possible successeur si jamais un jour il devait arrêter de présenter "N'oubliez pas les paroles" : "Je vais être très clair. Si aujourd'hui, je devais passer la main, il y a un animateur qui pourrait malheureusement pour moi être meilleur que moi, c'est Bruno Guillon. Il chante super bien, il connaît les paroles, il a été candidat plusieurs fois de "N'oubliez pas les paroles !". Il a été extrêmement performant."

En attendant, Nagui reste bien aux commandes de son émission musicale à découvrir du lundi au vendredi à 17h50 sur Tipik.