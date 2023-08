Naguère destination estivale, le lac irakien d'Habbaniyah est devenu une "mare"

A Habbaniyah, le peu de précipitations et les températures extrêmes ont contribué à la baisse du niveau du lac. Mais il faut surtout regarder du côté de l'Euphrate, qui alimente le plan d'eau et prend sa source en Turquie et traverse la Syrie avant d'arroser l'Irak.

Le fleuve et le lac souffrent "d'une pénurie de déversements en eau des pays situés en amont, la Turquie et la Syrie", explique Jamal Odeh Samir. Et de pointer du doigt le rôle des barrages construits par la Turquie. Selon les autorités irakiennes, ces ouvrages sont les principaux responsables de la réduction drastique du débit de l'Euphrate et du Tigre.