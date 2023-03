Nagelsmann viré du Bayern avec 70% de points, seuls deux coachs survivraient en Pro League

Depuis ce vendredi, Julian Nagelsmann n’est plus l’entraîneur du Bayern Munich. Si l’annonce n’a pas réellement surpris tant le climat était devenu incertain en Bavière ces derniers jours, elle interroge plus d’un suiveur dans le football. L’ancien entraîneur de Leipzig s’en va avec de belles statistiques qui feraient pâlir plus d’un entraîneur. À commencer par chez nous.

Avec 52 points sur 75 possibles, Neuer et consorts affichent un pourcentage de presque 70% d’unités acquises en championnat. S’il ne faut pas comparer des pommes et des poires, le parallèle avec notre championnat a de quoi prêter à sourire. C’est simple, si un entraîneur n’affichant pas les 70% de points était limogé, ils ne seraient plus que deux à se disputer le titre en Belgique. Wouter Vrancken pour Genk et Karel Geraerts à l’Union Saint-Gilloise avec respectivement 76% et 72% seraient en effet les seuls mentors à pouvoir revendiquer de telles proportions.

Preuve, s’il le fallait encore, que le football n’est pas qu’une histoire de chiffres.