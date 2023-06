Nafissatou Thiam sur les haies et à la longueur au meeting de Liège

La 21ème édition du Meeting International d’Athlétisme de la Province de Liège pourra compter sur la présence de Nafissatou Thiam le 12 juillet prochain. La championne olympique et du monde en titre de l’heptathlon, participera au 100 mètres haies (où elle affrontera notamment Anne Zagré) et au saut en longueur.



Exilée en Afrique du Sud depuis son changement d’entraîneur, la Belge est de retour en Europe depuis quelques semaines et a effectué sa rentrée il y a dix jours sur l’heptathlon de Ratingen (en Allemagne). Une compétition qui s’apparentait davantage à un entraînement grandeur nature mais dont elle est ressortie satisfaite.