Nafissatou Thiam soulagée après sa médaille d'or : "D'habitude ce sont les autres qui essayent de me rattraper"

Nafissatou Thiam est championne du monde ! La Belge, dans une position défavorable avant le 800m final, a réalisé la course de sa vie pour renverser sa rivale Anouk Vetter. Consciente de l’exploit qu’elle vient d’accomplir, Nafi était évidemment très heureuse au micro de notre envoyé spécial David Bertrand.

"Je ne voulais pas avoir de regret avant le 800m. Je ne pouvais pas savoir ce qu’elle faisait derrière moi donc j’ai été à fond. Je savais que je pouvais faire un bon temps, j’ai beaucoup travaillé pour cette épreuve", a-t-elle confié après le 800m le plus rapide de sa vie.

"C’était super stressant. Je commençais à sentir la fatigue ce matin et puis je n’ai jamais rattrapé quelqu’un sur 800m. D’habitude ce sont les autres qui essayent de me rattraper. C’était une position que je n’avais jamais connue. Mais comme à chaque championnat, j’essaye de tout donner. Je suis super fière car c’est un gros total que j’ai réussi à sortir".

Déjà double championne olympique, championne d’Europe en titre et désormais… double championne du monde après son titre acquis en 2017, Nafi Thiam rentre un peu plus dans l’histoire de l’athlétisme : "Je suis super fière et j’espère que ce n’est pas fini. Je vais profiter un peu même s’il va falloir se remobiliser rapidement pour les championnats d’Europe dans 3 semaines. Je vais surtout essayer de récupérer et voir si mon corps peut enchaîner un deuxième heptathlon sans risque. Ma saison est déjà réussie, le reste sera du bonus".