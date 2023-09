Nafissatou Thiam : "Paris, ce seront potentiellement mes derniers Jeux"

Nafissatou Thiam nous a accordé une interview exclusive. La Belge revient sur son actualité, mais aussi sur ses objectifs. Dont les Jeux de Paris.

Absente des championnats du monde à cause de ses tendons douloureux, Nafissatou Thiam va mieux comme elle l’explique au micro de David Bertrand : "Je vais bien. Je prépare la reprise de la saison prochaine."

La double championne olympique est aussi revenue sur son été, sans championnat du monde : "Je ne suis pas resté inactive. Je n’ai pas participé aux championnats, mais j’ai continué à m’entraîner pour soulager mes tendons et récupérer au maximum. Début octobre en Afrique du Sud, je recommencerai les entraînements. Mais je suis déjà préparée au niveau du cardio."

Si Nafi Thiam n’a pas regardé les championnats du monde parce qu’elle fêtait son anniversaire, l’heptathlonienne a préféré faire souffler son corps. Notamment ses tendons, "mais je suis contente pour Katarina Johnson-Thompson."

Chaque année, il y a des compétitions et il faut pousser le physique. Ce qui fait qu’on ne récupère jamais.

"C’est un souci qui me suit depuis de nombreuses années. Chaque année, il y a des compétitions et il faut pousser le physique. Ce qui fait qu’on ne récupère jamais et on se retrouve avec le même problème. Les objectifs qui sont les miens ne me permettaient pas de continuer de la sorte. Mon but, c’est d’être en bonne santé et d’atteindre mes objectifs. C’était un choix à faire qui n’a pas été trop difficile. Je sais où je veux aller et ce que je veux faire. Et je ne veux pas faire les mêmes erreurs que par le passé."

Pas de frustration donc pour Thiam de ne pas avoir pris part aux mondiaux : "J’ai mes objectifs en tête et je suis tellement concentrée là-dessus que les décisions que je prends doivent aller dans ce sens. Si Budapest ne m’aide pas dans mes objectifs, je n’étais pas intéressée. J’aurais probablement pu faire les championnats, tirer plus sur les tendons comme j’ai fait auparavant et finir en fin de saison avec un état pas au top. Je n’aurais pas assez récupéré parce qu’il y a d’autres objectifs et je me retrouve dans la même situation. C’est une boucle sans fin. Et si l’étape qui est devant moi ne s’aligne pas vers quoi je veux aller, je ne veux pas perdre de temps. Je n’ai pas envie d’avoir de regrets et je mets toutes mes chances de mon côté pour mes objectifs."