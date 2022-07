Nafissatou Thiam évoque la suite de sa carrière : "Je n’ai pas encore atteint mes limites"

Anouk Vetter, vice-championne du monde, a donné plus que du fil à retordre sur la piste américaine. La Néerlandaise était en tête avant la dernière épreuve du 800 mètres. La concurrence peut souvent aider les plus grands athlètes à se surpasser et à les obliger de sortir de leurs retranchements. "Une compétition serrée ça donne toujours un boost comme pour le 800m, mais c’est à double tranchant on peut aussi crouler sur la pression. Au javelot, j’aurais pu mieux lancer, j’avais la pression, j’aurais sûrement du être plus relâchée. Je voulais vraiment aller très loin donc tu commets parfois des erreurs.", explique-t-elle.

Nafi n’aime pas trop évoquer les records, son seul but, être la meilleure athlète qu’elle puisse être et c'est à peu près tout. "Je n’aime pas parler de records, mon but c’est de repousser ma limite et je pense que je n’y suis pas encore. C’est pour ça que je suis encore ici à travailler dur et à m’améliorer."

A la question de savoir où elle se plaçait parmi les plus grands sportifs, les plus grandes sportives belges, là aussi l’athlète préfère ne pas trop y songer. "On ne compare pas des pommes et des poires. Je ne me compare jamais aux autres, je suis dans mon truc, je fais ma carrière. Ça ne me sert à rien de me comparer aux autres, j’ai envie de me battre contre moi-même et ma motivation c’est de devenir la meilleure athlète que je puisse devenir un jour.", conclut la reine de l’heptathlon, le sourire aux lèvres comme toujours.

Nafissatou Thiam ne manque pas d’ambition et semble loin d’être rassasiée. Cependant, le doute plane quant à sa participation aux championnats d’Europe qui auront lieu à Berlin le 15 août prochain. A en croire ses entretiens avec la presse écrite, Thiam devrait prendre une période de repos de trois semaines minimum. Le timing semble très serré. Nafi devra avant tout écouter son corps même si l’envie de décrocher un deuxième titre européen trotte dans la tête de l’immense championne noire-jaune-rouge.