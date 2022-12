Nafissatou Thiam donne des nouvelles après son premier mois d’entraînement en Afrique du Sud

Nafissatou Thiam est partie s’entraîner en Afrique du Sud sous la houlette de son nouveau coach Michael Van der Plaetsen.

Présente sur le sol africain depuis un mois, la double championne olympique de l’heptathlon en a profité pour donner un peu de ses nouvelles via ses réseaux sociaux.

Sous la chaleur sud-africaine, Nafissatou Thiam s’entraîne dur avec ses sparring-partners, mais en profite aussi pour se détendre. Si on ne sait pas encore vraiment de quoi sera faite sa saison 2023, on sait que Thiam veut maintenant aller chercher les records.

"J’ai envie d’aller le plus loin possible et d’atteindre mon potentiel maximum. Je veux tenter le record d’Europe et essayer de me donner tous les moyens. C’est clair que mes habitudes vont un peu changer, mais je ne dis pas non à des médailles en plus. Je veux juste voir jusqu’où je peux aller et voir le nombre de points que je peux faire", avait-elle déclaré fin octobre après sa séparation avec Roger Lespagnard, son coach de toujours.

A priori, on ne devrait pas la revoir sur le sol belge avant le mois de février.