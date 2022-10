Nafissatou Thiam continuera sa carrière après les Jeux de Paris 2024 : "Si tout va bien, j’en ai encore au moins pour 4 ans"

Nafissatou Thiam l’a annoncé ce vendredi, elle sera entraînée par Michael Van der Plaetsen. Et la double championne olympique a déjà préfacé la suite de sa carrière. Une suite qui passera par les Jeux, mais qui ira plus que Paris. Avec notamment l’objectif d’aller chercher un ou plusieurs records.

Après l’arrêt de sa collaboration avec Roger Lespagnard, Nafissatou Thiam a expliqué les raisons de son choix ce vendredi lors d’une conférence de presse qui n’a pas pu être filmée. Si la double championne olympique a annoncé collaborer avec le frère de Thomas Van der Plaetsen, Michael, elle est aussi revenue sur sa carrière qu’elle imagine encore longue de quelques années. Et non pas une retraite après les Jeux de Paris.

"Je n’espère pas", explique Thiam. "Je pense n’avoir jamais dit que Paris sera la fin de ma carrière. Paris, ce sera peut-être mes derniers Jeux. Après, on a cette vision de dire qu’il faut arrêter après des Jeux olympiques. Mais il faut arrêter sa carrière quand on en a envie. Paris, c’est dans deux ans et je me sens bien. J’ai envie de voir comment ça va se passer ici avec mes nouveaux changements. Et si tout va bien, j’en ai encore au moins pour 4 ans."