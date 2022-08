Nafissatou Thiam, ambitieuse avant les championnats d’Europe : "J’ai envie de donner le meilleur de moi-même"

Nafissatou Thiam débarque à Munich avec de grandes ambitions, près d’un mois après être devenue championne du monde à Eugene.

Un court délai entre les deux heptathlons qui n’inquiète cependant pas la championne belge. "Jusqu’ici ça va, on espère que ça va donner. J’ai profité de ce mois pour récupérer et rester active en vue de la compétition qui arrivait. Je ne me suis pas concentrée sur une discipline en particulier, c’était plutôt de l’entretien. Je ne me donne pas d’objectifs de points. Le délai entre les deux heptathlons est court mais si je ne me sentais pas bien je ne serais pas venue".

L’athlète de 27 ans reste toujours aussi motivée, malgré sa récente performance aux Etats-Unis. "Je suis heureuse d’être ici. Sans envie ni ambition, cela ne vaut pas la peine de venir. Si je suis là, c’est parce que j’ai envie de donner le meilleur de moi-même. J’y vais sans pression".

Le top 10 à Eugene comptait neuf européennes, la Belge est consciente du niveau qui l’attend puisque huit de ses rivales aux championnats du monde seront présentes à Munich. "L’heptathlon a toujours été une discipline européenne donc je ne suis pas étonnée. Ce sera un heptathlon de haut niveau".

La reine de l’heptathlon retourne donc en Allemagne, terre de ses exploits en 2018 lorsqu’elle est devenue championne d’Europe à Berlin. "Ce sont de bons souvenirs mais le passé est le passé. Je suis concentrée sur ce qui arrive maintenant".

Thiam entrera en lice ce mercredi 17 août.