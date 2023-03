Nafi Thiam toujours sur son nuage : "Les années passent... et je performe toujours"

Nafi Thiam et Noor Vidts ont reçu leur médaille samedi soir lors de la traditionnelle cérémonie protocolaire récompensant les lauréates du pentathlon des championnats d'Europe d'athlétisme en salle à Istanbul, en Turquie.

Une Thiam toujours aussi souriante après son record du monde en salle. "Une médaille, ce n'est pas que l'objet en soi, c'est le souvenir et la performance derrière. Je vais garder de bons souvenirs de mon passage à Istanbul. Les années passent vite... C'est chouette de voir qu'avec les années qui passent, je suis toujours là et je performe toujours, de mieux en mieux. C'est cool. Il y a la compétition, mais il y a bien sûr toute l'histoire, le cheminement et tous les doutes. C'est un record du monde ! C'est beaucoup de travail et de sueur à l'entrainement. Je suis vraiment fière et satisfaite. Ca me donne beaucoup de confiance pour la suite", a raconté notre compatriote.

"Il faut profiter de ce moment le plus longtemps possible. Ce serait dommage de n'en profiter qu'une soirée puis de directement passer à autre chose. Ca mérite qu'on s'y attarde au moins quelques jours. J'ai peut-être les yeux qui pétillent, c'est vrai", a-t-elle conclu.