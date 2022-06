Nafi Thiam "super statisfaite" après avoir passé 1m92 à la hauteur à Paris

Nafi Thiam a terminé septième du concours du saut en hauteur lors de la 7e manche de la Ligue de Diamant d'athlétisme samedi au stade Charléty à Paris. La double championne olympique de l'heptathlon a franchi 1m92.

Pour Thiam, il s'agissait de la première compétition au saut en hauteur de l'année et surtout du premier grand test après sa sérieuse blessure au dos survenue au printemps. Avec 1m92, elle a égalé son meilleur résultat de l'année dernière, réalisé aux Jeux Olympiques de Tokyo et au Mémorial Van Damme. Le record personnel de Thiam se situe à 2m02 depuis 2019. La victoire dans la capitale française est revenue à l'Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh avec une meilleure performance mondiale de l'année à 2m01.

"Je suis super satisfaite", a déclaré Thiam après coup. "C'est vraiment génial qu'après tous ces problèmes de dos, je puisse aller aussi haut. Après cette blessure, je n'ai fait que trois entraînements de saut en hauteur, dont un seul avec élan complet mardi, et ce fut catastrophique. Cela me donne beaucoup de confiance. Si vous savez à quel point j'ai pu peu m'entraîner, je devrais pouvoir aller plus haut aux championnats du monde en juillet. Et, espérons-le, à Liège. Sur sa propre piste, Thiam alignera les épreuves du 100 m haies et du saut en hauteur le 29 juin. Mais les championnats de Belgique à Gentbrugge figurent à son programme le week-end prochain. "Là, j'ai fait le choix du saut en longueur et des haies", a-t-elle dit.

La double championne olympique a déjà effectué quatre de ses six épreuves de préparation en vue des Mondiaux de Eugene (15-24 juillet). "Je suis sur la bonne voie. C'est grâce à de telles compétitions que ma confiance augmente. J'essaie de penser de moins en moins à ma blessure au dos."

Thiam n'a pas réussi samedi le minimum requis à la hauteur en vue des Championnats d'Europe de Munich (15-21 août). Il lui faut réussir 1m95. "Je ne savais même pas que c'était la limite", a-t-elle déclaré à ce sujet. "Juste pour dire que je me concentre sur les championnats du monde de Eugene."