Nafi Thiam, souriante et sereine avant les championnats du monde : "J'ai des bonnes sensations et je me sens bien !"

Nafi Thiam a remporté le saut en hauteur lors du meeting international d'athlétisme de la Province de Liège, mercredi. Elle a passé 1m91, un centimètre en dessous de son record de la saison. Elle a tenté 1m94, mais a échoué à trois reprises.

"Je ne ressens pas de frustration, je n'étais pas en top forme. Je ne vais pas dire que j'ai hésité à venir, mais mon corps a accusé le coup après les championnats de Belgique. J'ai décidé de me retirer des haies puis je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas venir au meeting de Liège. Je me suis sentie bien. 1m94, ce n'était pas loin. Avec le public et l'excitation, je poussais beaucoup plus que d'habitude. Au niveau des marques, j'ai reculé de deux pieds donc c'est énorme. J'étais encore un peu trop près donc j'ai manqué un peu d'essais pour faire les réglages. Les sensations étaient quand même très bonnes, c'est bon signe pour les championnats du monde où j'espère être en pleine forme. Au-delà de la performance, c'était bien de venir pour être dans mes marques et ne pas avoir ce genre d'expériences durant les championnats du monde. J'ai envie d'avoir les bonnes marques et le bon élan, sans devoir trop régler les choses. J'ai mesuré mes marques après, c'était bon de les avoir en tête pour la prochaine compétition", a analysé notre compatriote à notre micro.