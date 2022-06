Nafi Thiam sera présente sur les haies et à la hauteur au Meeting de Liège ce 29 juin

Pour ce 20e Meeting International d'Athlétisme de la Province de Liège, les spectateurs de la "Naimette Arena" pourront encourager leur idole locale. Pour la septième fois, Nafi Thiam fera honneur à son meeting.

Par le passé, la Namuroise (et Liégeoise d'adoption) a déjà participé au saut en longueur (à 4 reprises) et deux fois au 100 mètres haies. Cette année, la championne olympique en titre de l'heptathlon combinera les haies et le saut en hauteur, son épreuve de prédilection. Une discipline qu'elle a jusqu'ici mis de côté, suite à ses problèmes récurrents au dos. Son record personnel à 2m02 (établi à Talence) date déjà de 2019. Son meilleur saut le plus récent a été effectué aux JO de Tokyo (1.92m). Sur 100m haies, Nafi possède un record à 13'34 secondes (Gotzis 2017) et a couru cette année en 13'58 à Lokeren.

Ces deux épreuves constitueront pour Nafi Thiam un test grandeur nature en prévision des Championnats du Monde, qui auront lieu à Eugene, du 15 au 24 juillet (en direct sur la RTBF - Tipik). Elle tentera d'y reconquérir le titre mondial perdu en 2019 (sa seule défaite dans un heptathlon depuis 2016).