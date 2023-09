Nafi Thiam reçoit le titre de "Grand Officier de l’ordre de Léopold"

La recordwoman du monde du pentathlon "reçoit cette décoration en raison de ses performances sportives exceptionnelles à l’heptathlon et au pentathlon. Son palmarès et ses records font d’elle une des athlètes les plus remarquables de l’histoire du sport belge", souligne le palais royal via son compte "X" (nouveau nom de Twitter).



Thiam a donc reçu des mains de notre souverain l’une des plus hautes distinctions de l’ordre militaire et civil le plus important du royaume.