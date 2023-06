Nafi Thiam, qui ne participe qu'à 5 des 7 épreuves de l'heptathlon de Ratingen, remporte le concours du poids mais reste dernière au général

Nafi Thiam effectue sa rentrée ce week-end. La Belge participe à l’heptathlon du meeting de Ratingen, en Allemagne, mais ne prendra part qu’à cinq des sept épreuves. Partie s’entraîner en Afrique du Sud avec son nouvel entraîneur Michael Van der Plaetsen, la double championne olympique est de retour en Europe pour lancer sa saison estivale.

L’objectif n’est cependant pas de déjà tout exploser, mais plutôt de voir où elle en est et de poser les bases de son année 2023. "On reprend tranquillement, pas de pression, il faut bien démarrer quelque part comme chaque année, on verra ce que ça donne", expliquait-elle au micro de David Bertrand.

"Pour réaliser de grandes choses, il faut prendre le temps de construire et ne pas se précipiter. Il n’y a donc aucune raison de se mettre la pression", déclarait-elle, toujours avec l’objectif Paris 2024 en tête. Ratingen est donc la première des nombreuses étapes qui la mènera aux Jeux Olympiques.