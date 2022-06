Nafi Thiam pratiquement comme chez elle pour son 7e meeting de Liège : "Je me sens bien avant les Mondiaux"

Un meeting où elle s’alignera pour la 1e fois sur le 100m haies et à la hauteur. Un double-choix qu’elle justifie par le besoin de peaufiner les derniers réglages sur ces deux épreuves : "Ce sont les épreuves que j’avais besoin de travailler avant de partir, par rapport aux compétitions que j’ai déjà faites. J’avais encore envie de sauter une fois en hauteur pour répéter ma course d’élan."

À moins d’un mois de Mondiaux où elle briguera à nouveau l’or, comment se sent-elle ? Très bien, à l’écouter : "Je me sens bien. La dernière compétition a été assez positive donc ça va. L’entraînement se passe bien, il reste quelques semaines. J’essaie de m’entraîner sereinement, ne pas trop me poser de questions, rester concentrée sur ce que je fais. Et on verra bien. Toutes les semaines qui me restent sont bonnes pour m’entraîner."

Départ prévu pour les Mondiaux le 2 juillet prochain !