Nafi Thiam parmi les trois finalistes pour le titre d'athlète européenne de l'année

Avec la Néerlandaise Femke Bol et l'Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh, Nafi Thiam figure parmi les trois finalistes au titre d'athlète européenne de l'année, a annoncé vendredi European Athletics, la fédération européenne d'athlétisme.

Cette année, Thiam, 28 ans, a remporté son deuxième titre de championne du monde de l'heptathlon à Eugene aux États-Unis en réalisant le deuxième meilleur score de sa carrière avec 6.947 points. Trois semaines plus tard, elle a renouvelé son titre européen lors de l'Euro à Munich.

Bol, 22 ans, a décroché sept médailles en 2022. Lors de l'Euro, la Néerlandaise a réalisé le triplé en remportant le titre européen sur 400m, 400m haies et 4x400m. Elle est devenue la première athlète de l'histoire à réussir le doublé 400m-400m haies. Lors des Mondiaux, elle a remporté la médaille d'argent sur 400m haies et 4x400m mixte. Aux championnats du monde en salle en début d'année, elle avait aussi décroché l'argent sur 400m et 4x400m.

Mahuchikh, 20 ans, a été championne du monde en salle et championne d'Europe au saut en hauteur. Aux Mondiaux d'Eugene, elle avait dû se contenter de la médaille d'argent. L'Ukrainienne a réalisé son meilleur saut de la saison lors du Mémorial Van Damme début septembre, passant une barre à 2m05.

La lauréate sera connue le 22 octobre prochain lors des Golden Track Awards à Tallinn en Estonie. Aucune des trois finalistes ne figure au palmarès. La Néerlandaise Sifan Hassan avait reçu la distinction en 2021.