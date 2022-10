Nafi Thiam met un terme à sa collaboration avec Roger Lespagnard : "Un nouveau chapitre commence"

Nafissatou Thiam a mis un terme à sa collaboration avec son entraîneur Roger Lespagnard, entamée il y a 14 ans. La Namuroise l’a annoncé jeudi via son compte Instagram.

"Après 14 ans d’une collaboration incroyable avec Roger à Liège, j’ai décidé de changer d’environnement de travail. C’était une décision super difficile car, à travers les années, Naimette est devenue une maison pour moi et Roger un membre de ma famille.

À Roger, je ne peux dire autre chose que merci. Pour avoir cru en moi avec n’importe qui d’autre (moi y compris), pour les innombrables heures et ses efforts constants pour m’aider à atteindre mes rêves, pour m’avoir supportée à chaque étape. […]

Je suis vraiment reconnaissante d’avoir pu travailler aussi longtemps, en grandissant et en me construisant en tant qu’athlète, avec une personne aussi fantastique, et je serai toujours fière de ce que nous avons pu accomplir ensemble.

Un nouveau chapitre commence et j’ai hâte de découvrir ce que les saisons à venir me réservent. On se voit bientôt !"

Sous la houlette de Roger Lespagnard, Nafi Thiam est devenue double championne olympique, double championne du monde et double championne d’Europe de l’heptathlon.