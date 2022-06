Nafi Thiam : "J'ai toujours envie de gagner"

Troisième sortie outdoor de la saison pour Nafi Thiam. Comme deux fois par le passé, la liégeoise a choisi le meeting du "Gouden Spike" dans la petite et bucolique localité de Leyde, au nord de la Haye. Un stade campagnard, un soleil généreux, un public connaisseur et passionné, les ingrédients parfaits pour une compétition sans pression. Un prestation timide sur 100 mètres haies (13.66), distance sur laquelle elle cherche toujours les repères d'un nouveau départ et une sortie satisfaisante à la longueur (6 mètres 54), quasiment un an après son dernier passage dans le bac à sable. "Je suis globalement satisfaite, surtout à la longueur, parce que j'ai réussi à me libérer et à sauter sans appréhension" explique, tout sourire, la double championne olympique, numéro 1 incontestée des selfies et des autographes. "Depuis vendredi, j'étais stressé et j'ai du lutter contre des pensées négatives par rapport à mon dos. Ca n'a pas été facile mais je suis finalement parvenue à chasser ces idées et à me libérer."

Un dos récalcitrant qui lui posé beaucoup de soucis ces derniers mois et qui a un temps compromis sa participation aux mondiaux cet été. "Mon objectif principal, c'est évidemment les championnats du monde dans un mois. Mais si je récupère bien, j'envisage de doubler avec les championnats d'Europe en août. Ce serait beau si je pouvais performer des deux côtés."

Nafi Thiam toujours aussi motivée et passionnée par son métier. A 27 ans, elle dispute cette année sa 10e saison au plus haut niveau. "J'ai déjà remporté beaucoup de titres et de médailles dans ma carrière mais j'ai toujours autant envie de gagner. Mais je vois désormais les choses différemment et j'ai maintenant fort envie de tenter d'atteindre la limite de points que je me sens capable de faire sur un hepta. J'ai envie de voir jusqu'où je peux aller. Paris, c'est déjà dans deux ans. C'est évidemment déjà un objectif."

Quand à son coach, Roger Lespagnard, il voit sa protégée monter en puissance sortie après sortie. "L'intérêt, c'est que Nafi soit prête dans un mois, pas aujourd'hui. Il y a encore du travail mais nous sommes sur le bon chemin. Si elle reste motivée, elle peut envisager de repartir sur une olympiade après Paris. Mais ne lui demandez pas non plus d'être championne olympique à chaque fois."