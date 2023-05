Nafi Thiam face à Yaroslava Mahuchikh en hauteur à Lausanne

Nafissatou Thiam va lancer sa saison estivale lors de la Diamond League de Lausanne. La double championne olympique de l'heptathlon s'alignera en hauteur. Elle se mesurera notamment à l’Ukrainienne Yaroslava Mahuchickh et à l’Australienne Nicola Olyslagers-McDemott.



Respectivement championne du monde indoor et vice-championne olympique, ces deux athlètes sont de véritables spécialistes et possèdent des records personnels supérieurs (2m06) ou égal (2m02) à celui de Nafi (2m02).



Ce concours alléchant sera en plus disputé dans un cadre particulier le 29 juin prochain : sur la Place Centrale au centre de la ville.



Après son exceptionnel record du monde du pentathlon d’Istanbul, Nafi est retournée en Afrique du Sud pour préparer son été.



La Rhisnoise a annoncé récemment qu’elle ne disputerait pas d’heptathlon avant les Mondiaux de Budapest. Elle travaillera donc ses automatismes en compétition dans des épreuves individuelles. A commencer par la hauteur en Suisse.



Athletissima accueillera également Tobi Amusan (recordwoman du monde du 100m haies) ou Keely Hodgkinson (championne d'Europe indoor et vice-champion olympique et du monde sur 800m)