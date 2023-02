Nafi Thiam défendra bien son titre de championne d'Europe en salle à Istanbul

Alors que l'incertitude planait depuis quelques semaines, Nafissatou Thiam participera finalement bien à l'Euro d'athlétisme indoor qui aura lieu du 2 au 5 mars prochain à Istanboul.

Un petit mois après avoir officialisé son forfait pour les championnats de Belgique en salle, la double championne olympique a annoncé ce lundi qu'elle mettrait bien le cap sur la Turquie début mars pour y défendre son titre de championne d'Europe d'hepthathon.

"Après ces mois de travail, je suis curieuse de voir ce que je peux faire cette année. Donc, toujours dans cette volonté de faire encore mieux, j'ai décidé de participer à l'Euro à Istanbul. Ce sera l'occasion parfaite de tester ma forme et d'accumuler des enseignements en vue de la saison en extérieur. Je ne suis pas forcément préparée à un heptathlon en intérieur, comme je m'habitue seulement à ma nouvelle routine de travail. Mais je suis fière du travail réalisé et j'ai hâte de voir comment ça va se traduire dans mes courses, mes sauts et mes lancers." a-t-elle formulé dans un communiqué.