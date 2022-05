Nafi Thiam débute sa saison par un 100 m haies "pas si mauvais" au vu de ses sensations

Nafi Thiam a lancé sa saison estivale en remportant le 100 m haies du meeting de la Flanders Cup, dimanche à Lokeren. La double championne olympique de l’heptathlon a signé le chrono de 13.58 (vent : -1.1 m/s).



Un chrono honorable et conforme à ses standards de début de saison. Si elle est restée à bonne distance de son record personnel (13.34 à Götzis en 2017), elle a par exemple couru 10/100e plus vite que lors de sa rentrée l’an dernier à Tilburg. En 2021, elle avait bouclé son meilleur 100m haies en 13.54 aux JO de Tokyo.



Au vu des conditions et de sa préparation perturbée par des douleurs au dos, ce temps est donc plutôt satisfaisant. D’autant plus que les sensations n’étaient pas au rendez-vous. "Je ne me suis sentie bien à aucun moment", relate la double championne olympique. "Je n’avais pas d’attentes concrètes. On doit débuter sa saison quelque part et c’était le seul objectif en venant ici. Mon départ n’était pas génial et je ne me suis sentie bien à aucun moment. J’ai perdu le rythme sur les deux dernières haies. Donc, comparé à ce que je ressentais, mon temps n’est pas si mauvais."



Ses problèmes de dos sont "sous contrôle" mais pas totalement oubliés. "Sur les haies, le dos n’est pas vraiment un problème, même si je le sens. C’est surtout quand je saute que le dos me fait mal", précise-t-elle. "Ce n’est pas quelque chose qui sera résolu en quelques mois. Ce sera une histoire à long terme. C’est un problème similaire à celui de Tokyo, mais un peu plus grave."