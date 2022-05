Nafi Thiam complète son programme et doublera 100m haies et longueur à Leiden

Nafissatou Thiam a ajouté un meeting à son programme. La double championne olympique de l’heptathlon s’alignera au Gouden Spike de Leiden le 11 juin prochain. Elle y disputera le 100m haies et la longueur, ont annoncé les organisateurs.



Après deux sorties en Belgique, Nafi mettra donc le cap sur les Pays-Bas et sur un meeting où elle commence à avoir ses habitudes. Elle a participé à la compétition néerlandaise en 2019 et en 2021. Elle a opté comme l’an dernier pour le "doublé" 100m haies et la longueur.



Plus que la date supplémentaire, c’est le choix des disciplines qui est intéressant. La protégée de Roger Lespagnard va donc se tester en longueur. Une épreuve qui va solliciter son dos. On peut en déduire que – même si les sensations n’étaient pas extraordinaires à Lokeren – Nafi a été rassuré par l’état de son dos.



Avant Leiden, Thiam offrira à ses fans belges une autre occasion de la voir en action. Elle sera au départ du 200m à Oordegem, l’une des pistes les plus rapides de Belgique.



La Namuroise continue donc de construire sa saison pas à pas pour arriver au top de sa forme en juillet à Eugene où elle tentera d’aller chercher un deuxième titre mondial.