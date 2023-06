Nafi Thiam avant le début de sa saison estivale : "Pour faire de grandes choses, il faut prendre le temps de construire"

Un changement d’entraîneur et un hiver plus tard, revoilà Nafi Thiam sur les pistes extérieures. La double championne olympique entame sa saison estivale du côté de Ratingen en Allemagne. L’occasion de retrouver la Belge plus proche de chez nous, elle qui s’entraîne notamment en Afrique du Sud. De sa préparation à ses objectifs en passant par la concurrence, Thiam s’est penché sur sa saison au micro de David Bertrand.

Ratingen. Pour les non-initiés, le nom de cette ville allemande située à seulement 150 kilomètres de Liège n’évoque pas grand-chose. Pourtant, c’est bien là que Nafi Thiam a décidé de lancer sa saison 2023. Un choix étonnant au vu du prestige et du plateau présent mais qui s’inscrit parfaitement dans la lignée du sens qu’elle veut donner à sa saison. "On reprend tranquillement, pas de pression, il faut bien démarrer quelque part comme chaque année, on verra ce que ça donne, abonde l’athlète. Au niveau des dates, c’est le meeting qui m’arrangeait le mieux. Vu que je ne vais pas faire l’heptathlon complet, le lieu avait peu d’importance. Ce qui est important c’est de pouvoir enchaîner cinq épreuves. Les prochaines semaines j’en ferai moins mais comme ça, j’aurai déjà cinq épreuves réalisées."