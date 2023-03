Nafi Thiam après son record du monde : "Je pense vraiment que ce n'est que le début..."

Elle l’a fait ! Nafissatou Thiam a battu le record du monde de pentathlon à l’Euro d’athlétisme en salle d’Istanbul. Avec 5055 points, la Belge a "effacé des tablettes" le précédent record établi par l’Ukrainienne Nataliya Dobrynska qui avait totalisé 5.013 points, le 9 mars 2012… à Istanbul déjà. Nafi était émue et très heureuse à l’interview au micro de Martin Weynants à l’issue du 800m.

Après son changement de cadre et d’entraîneur, Thiam était venue à Istanbul pour se tester : "C’est un plutôt bon test", dit-elle sourire aux lèvres, les yeux humides. "C’est ma première compétition indoor de la saison, et ce sera la seule et l’unique d’ailleurs. Faire un record du monde, c’est assez surprenant. Enfin, oui et non parce que comme j’ai dit on a bien travaillé. Mais je me demande aussi ce que je pourrais faire avec un peu plus de répétition. Quand je vois à la longueur, mon meilleur saut à 6m59 je suis à 20 centimètres de la planche, juste ça ça aurait été soixante points en plus. Après, pour une première compétition c’est déjà exceptionnel. Avec tout le temps qu’on a encore devant nous pour faire du bon travail, on peut faire d’encore plus belles choses. C’est prometteur."

L’athlète collectionne les titres, mais elle était particulièrement émue ce vendredi : "Au-delà du titre c’est le record du monde. C’est un record du monde", répète-t-elle, comme pour tenter de s’en rendre compte. "Personne n’a jamais fait mieux. Je suis très fière. Et j’ai encore une marge de progression. Après, est-ce que je referai un record du monde sur pentathlon, je ne sais pas. L’année prochaine il y a les Jeux Olympiques, je ne pense pas spécialement faire de l’indoor. Donc je suis contente d’avoir pu le faire aujourd’hui. Je me l’étais dit avant qu’il fallait saisir chaque occasion si jamais c’est la dernière. J’aurai battu un record du monde dans ma carrière… c’est incroyable. Je suis très fière."

Pour ceux qui doutaient… Beh voila, au moins c’est clair !

À partir de quand a-t-elle pu commencer à y croire à ce record du monde ? "J’y pensais déjà après les haies, parce que c’était évident que j’étais en forme. Après ce n’était pas un objectif en soi. À la hauteur, chaque centimètre supplémentaire franchi me rapprochait du record. Et après la matinée, c’était évident que si je faisais une bonne longueur, je pouvais le faire. J’ai fait une bonne longueur, j’avais beaucoup plus dans les jambes. Je suis super contente d’avoir fait ce record du monde mais je pense que ces 20 centimètres perdus sur la planche, il va me falloir du temps pour les digérer", explique Nafi, toujours perfectionniste.

"Quand je vois toutes les perf' que j’ai faites, pour une première compet', je me dis que pour les saisons qui viennent, ça va être bon."

Avant cet Euro, Nafi affirmait être là pour se tester, dans son nouveau processus : "Je pense vraiment que ce n’est que le début. C’est ça qui est bien."

Une validation de ses nombreux changements décidés dans sa vie sportive ? "Je pense que peu importe mon résultat dans cet Euro, je n’avais pas besoin de validation. J’étais sûre de mon choix dès le moment où je l’ai pris. Pour ceux qui doutaient… Beh voilà, au moins c’est clair !"

Déterminée, épanouie, souriante et émue. Nafi a connu une journée magique et c’est très prometteur quand elle dit que ce n’est qu’un début.