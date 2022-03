Nafi Thiam après son 8e Spike d'or : "être récompensée après une belle saison, ça fait toujours plaisir"

Entre les Mondiaux de Eugene et l'Euro de Munich, l'été 2022 sera chaud et chargé en athlé. "On va d'abord faire un bon stage en avril. On a des idées pour la suite du programme mais ça ne sert à rien d'annoncer des choses maintenant. Tout peut encore changer. L'ambition est d'être en bonne santé et à mon meilleur niveau cet été. Il n'y a qu'un mois d'intervalle. Je pense qu'il faudra faire des choix et déterminer quel est l'objectif principal. Il ne faut pas être trop gourmand, vouloir être partout et au final de se planter sur tout. J'ai toujours dit que les championnats du monde était le plus important cette année".



Thiam a précisé qu'il était possible qu'elle s'aligne par exemple uniquement en longueur ou en hauteur à Munich, si son "corps n'est pas prêt pour un autre heptathlon."