Nafi Thiam après le Van Damme : "je savais que ça allait être dur mais j’avais vraiment envie d’être là"

Nafissatou Thiam a terminé son éreintante et fructueuse saison par un concours de saut en longueur au Mémorial Van Damme. Blessée à un orteil et à cours d’entraînement, la double championne olympique, du monde et d’Europe de l’heptathlon tenait à être là. Pour son public.



"Je savais que ça allait être dur mais j’avais vraiment envie d’être là. Et finalement j’ai quand même fait un beau saut à 6m46. Je suis venue à cette compétition pour m’amuser et surtout pour le public. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté leur ticket pour nous voir. Je ne me voyais pas me retirer au dernier moment".



A l’applaudimètre, la patronne de l’hepta est sortie largement gagnante au stade Roi Baudouin. "Le public est là pour nous soutenir toute l’année, je trouve que c’est chouette de leur donner quelque chose en retour".



2022 restera une année faste avec un fabuleux doublé Monde-Europe en un mois. "Ça a été une saison incroyable, je n’ai pas vraiment de mot à la hauteur (de ma saison). Je me sens fatiguée. Mais je suis heureuse".



Et maintenant place aux vacances, synonymes de "repos et de déconnexion". "Je vais en profiter un maximum avant de m’y remettre".