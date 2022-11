Nafi Thiam absente de la liste des cinq finalistes pour le titre d’Athlète féminine de l’année 2022

World Athletics, la fédération internationale d’athlétisme, a dévoilé lundi la liste des cinq finalistes pour le trophée de l’Athlète féminine de l’année 2022. Il s’agit de la Nigériane Tobi Amusan, championne du monde et nouvelle détentrice du record du monde (12.12) du 100 m haies, de la Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce, championne du monde du 100m pour la 5e fois cet été à Eugene, de la Vénézuélienne Yulimar Rojas, championne du monde du triple saut outdoor et en salle, de la Péruvienne Kimberly Garcia, championne du monde du 20 km et 35 km marche, et de l’Américaine Sydney McLaughlin, championne du monde du 4x400m et 400m haies avec un nouveau record du monde (50.68).

Les cinq finalistes ont été déterminées à l’issue d’un vote effectué par le Conseil de la fédération internationale (qui compte pour 50%), la Famille de World Athletics (25%) et le public (25%) qui a pu voter en ligne. Elles ont été choisies parmi une liste de dix nominées, dans laquelle ne figurait pas Nafi Thiam, championne du monde et d’Europe de l’heptathlon.

La Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah est la tenante du titre.