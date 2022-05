Nafi Rêve, un intérieur 100% seconde main, c’est possible !

Tout d’abord, c’est d’apporter la notion de zéro déchet dans une industrie qui, à l’image de la fast-fashion, produit massivement des biens "jetables", un désastre écologique. "En France, chaque année, on produit plus de 2 millions de tonnes de déchets d’ameublement dont il faut s’occuper en leur donnant une seconde vie. Et ce chiffre continue d’augmenter car l’intérêt pour l’aménagement intérieur est croissant." Au travers de son activité, Nafi milite contre la fast-déco créée de toute pièce par l’industrie de l’ameublement avec des prix toujours plus bas, des tendances qui meurent toujours plus vite et des biens de qualité amoindrie. "Continuer à produire massivement est un non-sens total selon moi, car il y a une quantité inouïe de biens déjà sur le marché. Je pense qu’on pourrait stopper la production, pendant quelques décennies, tranquillement."

En plus d’être zéro déchet, la récupération permet d’acquérir, à moindre coût, des matériaux nobles. "Sans la seconde main, jamais je n’aurais pu m’offrir des meubles en bois massif ou encore une table en marbre. " Cela permet aussi d’acquérir des pièces uniques qui ont une histoire, une âme et de créer une décoration intérieure intemporelle. "Car on l’aura meublé selon nos coups de cœur, sans être soumis aux dictats que nous impose la société et qui changent très régulièrement."