Nafi est décoratrice écoresponsable, tout ce qu’elle propose est d’occasion

La fast-déco, c’est le même fléau que la fast-fashion : des tendances éphémères, une production en série, à bas coût et de qualité moindre… En France, plus de 2,5 millions de tonnes de déchets d’ameublement sont générés chaque année. Nafi a décidé de lutter contre ce gaspillage. De chargée de projet dans une ONG, elle est devenue décoratrice d’intérieur écoresponsable. Elle chine sur le marché de l’occasion toutes les fournitures qu’elle propose à ses clients.

Éduquée depuis toute petite par une maman sensibilisée à l’écologie, elle a toujours aimé la récup et les brocantes. Quand elle s’est rendu compte des ravages de la fast-déco, elle a décidé de se lancer pour prouver qu’on peut tout trouver en seconde main. Elle a notamment créé la méthode AIBI (aménagement d’intérieur basé sur l’introspection). Son but : inciter à réaménager sa maison en fonction de soi et de ses envies, et se détacher de la standardisation des intérieurs dictée par les tendances imposées par les réseaux sociaux et l’industrie de l’ameublement.