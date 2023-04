Nadia se paye la scène alternative "Le vieux de la vieille"

C’est le vieux de la vieille : il était là, en backstage, la première fois que Daft Punk a joué au Fuse, avant qu’ils ne se fassent récupérer par le mainstream et pondent de la “pop commerciale pour jeunes filles”. Il a mixé au Recyclart “à la grande époque”, quand on respectait l’art du DJ, avant que tout le monde ne passe aux MP3 et aux boucles automatisées et que les promoteurs ne commencent à se soucier plus du nombre de followers que de la capacité à beatmatcher. De toute façon, “c’était mieux avant” – mais tu peux pas savoir, t’es trop jeune. Il aime raconter en boucle l’after qu’il a passée avec Carl Cox dans un apparte Saint-Gillois, avant que Saint-Gilles ne devienne un repère de hipsters français. À ce propos : ne le lance surtout pas sur les français. Tu peux pas mentionner ta chanson préférée sans qu’il ne t’interrompe en disant qu’il l’a en vinyle, pressage original, et qu’il ne le vendra jamais, tout comme le reste de sa collection de 30000 disques qui prend toute la place dans sa man cave, son endroit sacré où il passe ses soirées et ses dimanche après-midi.

Aigri, frustré, il peste sur cette jeunesse qui ne respecte ni le son, ni le processus créatif, ni l’art de la musique. Parce qu’aujourd’hui, tout tourne autour des apparences et des likes, plus personne n’apprécie le talent, le vrai. Il aime annoncer fièrement qu’il ne sait pas qui est Taylor Swift, et qu’il ne mettra jamais les pieds à Forest National. Il refuse de payer pour Spotify – de toute façon, il déteste l’idée de ne pas posséder sa musique – mais comme son CD de Front 242 est rayé, il est obligé d’écouter l’album en streaming, avec les pubs. Anti-réseaux sociaux, il passe pourtant ses journées sur Facebook, postant des commentaires à rallonge sur les publications des magazines indé en rappelant à tout le monde qu’il était là en premier, qu’il sait ce que c’était la nightlife quand il n’y avait pas encore de smartphones, quand les gens sortaient leur briquet en concert au lieu de faire briller leur flash et que les nanas n’utilisaient pas les chiottes des mecs sous prétexte qu’on est au 21e siècle. Une fois de temps en temps, ça lui arrive encore de s’aventurer dans un concert, mais c’est surtout pour pester sur le prix des bières, les gens qui filment, et l’interdiction de fumer à l’intérieur. Depuis quand l’Etat se soucie de nos poumons ? On peut plus rien faire, aujourd’hui.