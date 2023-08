Nadia se paye la scène alternative: le clubber friqué

Depuis 2019, JAM documente et promeut la scène alternative - et heureusement! Dans un paysage média parfois un peu enfermé dans un train-train quotidien, focalisé sur les mêmes artistes et les mêmes genres, un peu de curiosité et d'ouverture d’esprit, ça rafraîchit. Et en même temps, cette scène alternative pullule de personnages caricaturaux, de clichés qu’on adore hater, d’égos démesurés: on les croise en concert et dans les bars, on les suit sur les réseaux sociaux, et si on est tout à fait honnête, il faut avouer qu’il y a un peu d’elleux en chacun·e de nous. Parce qu’il faut savoir rire de soi-même, je vous propose d’explorer ensemble mes clichés préférés de la scène alternative.

Ces derniers mois, on s’est déjà bien fendu la poire avec des figures comme le chanteur torturé, l’activiste de service ou encore l’arrogant et ronchon “vieux de la vieille”. Mais au moins, elleux, iels contribuaient à la scène; notre zozo du jour, lui, il est là juste “pour les vibes”. Même si, je vous l’accorde, au rythme de ses sorties, le clubber friqué sponsorise la nightlife presqu’au moins que les subsides culturels locaux. Eh oui, il y a encore des gens qui payent pour leur place; prenez-en de la graine au lieu de gratter des guests, la prochaine fois!