Nadia se paye la scène alternative "Le chanteur torturé"

Depuis 2019, JAM documente et promeut la scène alternative - et heureusement! Dans un paysage média parfois redondant et ennuyeux, focalisé sur les mêmes artistes et les mêmes genres, un peu de curiosité et d'ouverture d’esprit, ça rafraîchit. Et en même temps, cette scène alternative grouille de personnages caricaturaux, de clichés qu’on adore hater, d’égos démesurés: on les croise en concert et dans les bars, on les suit sur les réseaux sociaux, et si on est tout à fait honnête, il faut avouer qu’il y a un peu d’elleux en chacun·e de nous.

Parce qu’il faut savoir rire de soi-même, je vous propose d’explorer ensemble mes clichés préférés de la scène alternative. Aujourd’hui, je m’attaque à celui qui nous a tous•tes brisé le cœur plus d’une fois: le chanteur torturé, narcissique et incompris. Vu l’animal, j’ai mes doutes sur sa capacité à se reconnaître, mais si ce type vous a ghosté après vous avoir soi-disant écrit une chanson d’amour, n'hésitez pas à lui transmettre cet article, histoire de lui mettre le nez dans son caca. Une petite prise de conscience, ça lui fera le plus grand bien.