Nadia se paye la scène alternative : "La caméléon métamorphe"

Depuis 2019, JAM documente et promeut la scène alternative – et heureusement! Dans un paysage média parfois un peu enfermé dans un train-train quotidien, focalisé sur les mêmes artistes et les mêmes genres, un peu de curiosité et d'ouverture d’esprit, ça rafraîchit. Et en même temps, cette scène alternative pullule de personnages caricaturaux, de clichés qu’on adore hater, d’égos démesurés: on les croise en concert et dans les bars, on les suit sur les réseaux sociaux… et si on est tout à fait honnête, il faut avouer qu’il y a un peu d’elleux en chacun·e de nous. Parce qu’il faut savoir rire de soi-même, je vous propose d’explorer ensemble mes clichés préférés de la scène alternative.

Entre l’activiste de service, le chanteur torturé, le clubber friqué… On a déjà fait un joli tour de table. Cependant, aucun des personnages que je vous ai présentés jusqu’à maintenant ne peut se targuer d’être aussi versatile (et instable) que notre caricature du jour: la caméléon métamorphe.